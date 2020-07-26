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26 Temmuz 2020, Pazar
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3. Lig finalinde Ege kapışması

3. Lig finalinde Ege kapışması

3. Lig 2. ekipleri ile , play-off final maçında 'da karşılaşacak.

3. Lig 2. ekipleri ile , play-off final maçında 'da karşılaşacak. Kazanananın 2. Lig biletini alacağı 20.00'deki mücadele A Spor'dan yayınlanacak. - Kaf, 2017-2018'de 2. Lig'den düşerken, Turgutlu ise 2014- 2015'te lige veda etmişti.

  1. 26.7.2020
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