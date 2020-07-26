3. Lig finalinde Ege kapışması

TFF 3. Lig 2. Grup ekipleri Karşıyaka ile Turgutluspor, play-off final maçında Antalya'da karşılaşacak. Kazanananın 2. Lig biletini alacağı 20.00'deki mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Kaf- Kaf, 2017-2018'de 2. Lig'den düşerken, Turgutlu ise 2014- 2015'te lige veda etmişti.