Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka-Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

3. Lig, play-off finalleri heyecanıyla devam ediyor. Yarı finalde 'yi eleyen ile 'u saf dışı bırakan kozlarını paylaşacak. Bu heyecan A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'dan yaşanmaya devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren , ikinci ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. İzmir ekibinin finaldeki rakibi oldu.

KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşıyaka'nın play-off finalinde Turgutluspor ile karşı karşıya geleceği maç Mardan Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ

Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.

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  1. 25.07.2020
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