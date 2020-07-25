Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'dan yaşanmaya devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren Karşıyaka, ikinci Derince ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. İzmir ekibinin finaldeki rakibi Turgutluspor oldu.

KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşıyaka'nın play-off finalinde Turgutluspor ile karşı karşıya geleceği maç Mardan Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ

Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.