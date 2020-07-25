Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 3. Lig, play-off finalleri heyecanıyla devam ediyor. Yarı finalde Derince'yi eleyen Karşıyaka ile Erokspor'u saf dışı bırakan Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'dan yaşanmaya devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren Karşıyaka, ikinci Derince ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. İzmir ekibinin finaldeki rakibi Turgutluspor oldu.
KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşıyaka'nın play-off finalinde Turgutluspor ile karşı karşıya geleceği maç Mardan Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ
Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.
- 25.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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