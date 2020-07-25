3. Lig'de final heyecanı A Spor'da yaşanacak!

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Erzincan ile Aksaray karşılaşıyor. Kritik maç saat 20.00'de A Spor'da yayınlanıyor. Yarın aynı saatte Karşıyaka-Turgutlu ve pazartesi 21.00'de Soma-Pazar maçları da yine 'Türkiye'nin Spor Ekranında' izlenecek.