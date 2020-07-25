3. Lig'de final heyecanı A Spor'da yaşanacak! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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3. 'de final heyecanı A Spor'da yaşanacak!

3. Lig'de final heyecanı A Spor'da yaşanacak!

2. 'e yükselecek takımların belirleneceği 3. Lig play-off finalleri bugün başlıyor. 3. Lig 1. Grup finalinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele saat 20.00'de 'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

3. 1. Grup play-off finalinde ile karşılaşıyor. Kritik maç saat 20.00'de A Spor'da yayınlanıyor. Yarın aynı saatte Karşıyaka-Turgutlu ve pazartesi 21.00'de Soma-Pazar maçları da yine ''nin Spor Ekranında' izlenecek.

  1. 25.7.2020
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