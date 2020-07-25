24Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI YAYIN

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın 2. Lig'e yükseleceği kritik karşılaşmaya Gloria Sports Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmada Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılarını Orkun Aktaş ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. A Spor'un naklen yayınladığı maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER:

24 Erzincanspor: Ersel, Abdurrahman, Yusuf, Muhammed Kerem, Erdi, Hüseyin, Hasan, Mümin Talip, Tugay, Muhammed Demirci, Mustafa Ethem

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Serhat, Fuat, Ömer, Enes, İlyas, Hikmet Enes, Emre, Serkan, Burak, Vehbi Furkan

24 ERZİNCANSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 20.00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.