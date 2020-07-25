24Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI YAYIN
TFF 3. Lig 1. Grup'ta final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor, 2. Lig'e yükselmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın 2. Lig'e yükseleceği kritik karşılaşmaya Gloria Sports Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmada Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılarını Orkun Aktaş ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. A Spor'un naklen yayınladığı maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER:
24 Erzincanspor: Ersel, Abdurrahman, Yusuf, Muhammed Kerem, Erdi, Hüseyin, Hasan, Mümin Talip, Tugay, Muhammed Demirci, Mustafa Ethem
68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Serhat, Fuat, Ömer, Enes, İlyas, Hikmet Enes, Emre, Serkan, Burak, Vehbi Furkan
24 ERZİNCANSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 20.00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
24Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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