24Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI YAYIN - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 3. Lig 24Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI YAYIN

24Erzincanspor - 68 Belediyespor | CANLI YAYIN

24Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI YAYIN

3. 1. Grup'ta final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. ile 68 Belediyespor, 2. Lig'e yükselmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

3. 1. Grup final maçında ile 68 Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın 2. Lig'e yükseleceği kritik karşılaşmaya Gloria Sports Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmada Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılarını Orkun Aktaş ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. A Spor'un naklen yayınladığı maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER:
24 Erzincanspor: Ersel, Abdurrahman, Yusuf, Muhammed Kerem, Erdi, Hüseyin, Hasan, Mümin Talip, Tugay, , Mustafa Ethem

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Serhat, Fuat, Ömer, Enes, İlyas, Hikmet Enes, Emre, Serkan, Burak, Vehbi Furkan

24 ERZİNCANSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
24 Erzincanspor ile arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 20.00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

  1. 25.07.2020
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