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24 Temmuz 2020, Cuma
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90+6’da Pazarspor

90+6’da Pazarspor

3. Lig 3. Grup'ta ikinci finalist, nefesleri kesen bir maç sonrası belli oldu.

3. Lig 3. Grup'ta ikinci finalist, nefesleri kesen bir maç sonrası belli oldu. 10 kişi kaldığı Pazarspor karşısında beraberliği yakalayan Belediyespor, 90+6'da yediği golle yıkıldı: 2-1. 36. dakikada Mehmet Aytemiz'in kafa golüyle öne geçen temsilcisi, Yasin Dülger'in golüne uzatmaların son anlarında Hüseyin Eray ile karşılık vererek finale yükseldi.
  1. 24.7.2020
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