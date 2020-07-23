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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’dan müthiş dönüş

Turgutlu’dan müthiş dönüş

3. 2.Grup playoff yarı final maçında Turgutluspor, 'u yenerek finalde Karşıyaka'nın rakibi oldu.

3. 2.Grup playoff yarı final maçında Turgutluspor, 'u yenerek finalde Karşıyaka'nın rakibi oldu. 'da oynanan ve A Spor'un naklen yayınladığı mücadelede Esenler Erok, 48'de Umut Pusat'ın golüyle 1-0 öne geçti. 76'da Kadir'in golüyle skoru eşitleyen , 82'de Abdülkadir'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve final biletini kaptı.
  1. 23.7.2020
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