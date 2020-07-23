Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 3. Lig Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN

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Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN

3. 'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A 'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. yarı finalinde ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden olarak izleyebilirsiniz...

2. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A 'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. 'ta - maçlarıyla devam ediyor...

Soma-Muğla maçının ardından saat 22.00'de Pazar-Nevşehir karşılalacak. Maçları haberimizden olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal

Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, Mehmet Akif, Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can

ASpor CANLI YAYIN

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 19:58
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