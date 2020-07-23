Somaspor 2-0 Muğlaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 3. Lig Somaspor finalde!

2-0 | MAÇ SONUCU

Somaspor 2-0 Muğlaspor | MAÇ SONUCU

3. 'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A 'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. yarı finalinde ile karşılaştı. Karşılaşmayı Somaspor 2-0 kazanarak final biletini kapan taraf oldu.

3. 'de Play-Off heyecanı sürüyor. 3. yarı final karşılaşmasında ile Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılan Somaspor adını finale yazdırdı. Soma'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mehmet Bağlı ve 90+5. dakikada Taner Yıldız kaydetti.

GOL | Somaspor 1-0 Muğlaspor

GOL | Somaspor 2-0 Muğlaspor

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 22:43
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