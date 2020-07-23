Somaspor 2-0 Muğlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. 3. Grup yarı final karşılaşmasında Somaspor ile Muğlaspor Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılan Somaspor adını finale yazdırdı. Soma'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mehmet Bağlı ve 90+5. dakikada Taner Yıldız kaydetti.