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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Pazarspor - | CANLI YAYIN

Pazarspor - Nevşehir Belediyespor | CANLI YAYIN

2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta Pazarspor - karşılaşmasıyla devam ediyor... Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

3. Lig'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. Grup yarı finalinde Pazarspor ile , Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER
PAZARSPOR: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Aksu, Mehmet Eksik, Kadir Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek, Fatih Ergen, Can Vural, Mete Karahan, Mehmet Aytemiz.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Onur Ural, Ethem Pülgir, Okan Duran, Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Alper Yener, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Emre Gemici.

ASpor CANLI YAYIN

  1. 23.07.2020
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