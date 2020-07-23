Karşıyaka’dan final vuruşu - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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’dan final vuruşu

Karşıyaka’dan final vuruşu

ekibi, A ’dan naklen yayınlanan yarı final maçında ’yi Doğukan’ın penaltısıyla yendi.

3. Lig 2.Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren , ikinci ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. 51'de Doğukan İnci'nin penaltı golüyle kazanan Kaf-Kaf'ın, pazar günü saat 20.00'de oynayacağı final maçı A 'dan naklen yayınlanacak.

DEV HEYECAN A SPOR'DA
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Karşıyaka'nın dün Derince'yi yenip finale çıktığı maç da A Spor'dan HD kalitesinde yayınlandı.

  1. 23.7.2020
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