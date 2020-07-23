Karşıyaka’dan final vuruşu

TFF 3. Lig 2.Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren Karşıyaka, ikinci Derince ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. 51'de Doğukan İnci'nin penaltı golüyle kazanan Kaf-Kaf'ın, pazar günü saat 20.00'de oynayacağı final maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.



DEV HEYECAN A SPOR'DA

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Karşıyaka'nın dün Derince'yi yenip finale çıktığı maç da A Spor'dan HD kalitesinde yayınlandı.