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23 Temmuz 2020, Perşembe
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yıkıldı

Bucaspor yıkıldı

3. Lig 1. Grup'ta play-off yarı finalinde 'a uzatmalarda 2-1 kaybeden 'da büyük hüzün yaşanıyor.

3. Lig 1. Grup'ta play-off yarı finalinde 'a uzatmalarda 2-1 kaybeden 'da büyük hüzün yaşanıyor. İki bireysel hatadan gol yiyen ekibinde teknik direktör hamlesi tutmadı. Play-off öncesi Ersin Aka'yı gönderip Sportif Direktör Tolga Doğantez'in takımın başına geçmesi işe yaramadı. Futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
  1. 23.7.2020
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