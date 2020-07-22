Turgutluspor - Erokspor | CANLI YAYIN
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, bugün 2. Grup'ta oynanan Turgutluspor - Erokspor maçıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Mehmet Ali Akkor yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER:
Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun
Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper
TURGUTLUSPOR - EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Turgutluspor - Erokspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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