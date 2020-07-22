Turgutluspor - Erokspor | CANLI YAYIN

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Mehmet Ali Akkor yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER:

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun

Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper

TURGUTLUSPOR - EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Turgutluspor - Erokspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.