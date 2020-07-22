Belediye Derince-Karşıyaka | CANLI YAYIN - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Belediye Derince-Karşıyaka | CANLI YAYIN

3. 'de play-off heyecanı, bugün 2. Grup'ta oynanan - maçıyla devam ediyor. A 'dan naklen yayınlanan karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

3. 'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...


İLK 11'LER:
BELEDİYE DERİNCE: Akın İsmail, Koray, , Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan.

KARŞIYAKA: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin.

BELEDİYE DERİNCE - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Derince Belediye-Karşıyaka maçı A 'dan canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 22.07.2020
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