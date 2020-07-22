TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, bugün 2. Grup'ta oynanan Belediye Derince-Karşıyaka maçıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Belediye Derince ile Karşıyaka kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER:
BELEDİYE DERİNCE: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan.
KARŞIYAKA: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin.
BELEDİYE DERİNCE - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Derince Belediye-Karşıyaka maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belediye Derince-Karşıyaka | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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