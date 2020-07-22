Belediye Derince-Karşıyaka | CANLI YAYIN

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Belediye Derince ile Karşıyaka kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...







İLK 11'LER:

BELEDİYE DERİNCE: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan.

KARŞIYAKA: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin.

BELEDİYE DERİNCE - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Derince Belediye-Karşıyaka maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.