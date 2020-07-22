3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da sürüyor!

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak olan yarı final karşılaşmalarında program şöyle: 20.00: Derince-Karşıyaka, 22.00: Turgutluspor-Esenler Erokspor. 2. Lig yolundaki karşılaşmalara yarın da devam edilecek.