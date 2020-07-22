3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da sürüyor!
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, bugün 2. Grup'ta oynanacak olan yarı final maçlarıyla sürecek. Günün ilk maçında saat 20.00'de Derince ile Karşıyaka karşılaşacak. Saat 22.00'de ise Turgutluspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Her iki mücadele de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak olan yarı final karşılaşmalarında program şöyle: 20.00: Derince-Karşıyaka, 22.00: Turgutluspor-Esenler Erokspor. 2. Lig yolundaki karşılaşmalara yarın da devam edilecek.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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