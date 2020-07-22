3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da sürüyor! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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3. 'de play-off heyecanı A Spor'da sürüyor!

3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da sürüyor!

3. 'de play-off heyecanı, bugün 2. Grup'ta oynanacak olan yarı final maçlarıyla sürecek. Günün ilk maçında saat 20.00'de Derince ile Karşıyaka karşılaşacak. Saat 22.00'de ise Turgutluspor ile Esenler kozlarını paylaşacak. Her iki mücadele de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

3. 'de Play-Off heyecanı sürüyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak olan yarı final karşılaşmalarında program şöyle: 20.00: Derince-Karşıyaka, 22.00: Turgutluspor-Esenler . 2. Lig yolundaki karşılaşmalara yarın da devam edilecek.

  1. 22.7.2020
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