Aksaray Belediyespor - Bucaspor | CANLI YAYIN

Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında Aksaray Belediyespor ile Bucaspor final biletini almak için kozlarını paylaşıyor.

Antalya'da oynanan kritik mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan

1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat