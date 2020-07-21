TFF 2. Lig'in ardından TFF 3. Lig'de de play-off heyecanı 1. Grup yarı final maçlarıyla başladı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Aksaray Belediyespor ile Bucaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında Aksaray Belediyespor ile Bucaspor final biletini almak için kozlarını paylaşıyor.
Antalya'da oynanan kritik mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan
1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 22:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aksaray Belediyespor - Bucaspor | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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