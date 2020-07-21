Aksaray Belediyespor - Bucaspor | CANLI YAYIN - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Aksaray Belediyespor - Bucaspor | CANLI YAYIN

 Belediyespor - | CANLI YAYIN

Aksaray Belediyespor - Bucaspor | CANLI YAYIN

2. Lig'in ardından TFF 3. Lig'de de play-off heyecanı 1. Grup yarı final maçlarıyla başladı. 'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Belediyespor ile  karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında Belediyespor ile final biletini almak için kozlarını paylaşıyor.

'da oynanan kritik mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan

1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat

ASpor CANLI YAYIN

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 22:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aksaray Belediyespor - Bucaspor | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA