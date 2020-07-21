24Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor | MAÇ SONUCU

Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçı 4-2'lik skorla kazanan 24Erzincanspor, finale yükselen ilk takım oldu..

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU!

İlk yarısı golsüz sona eren maça Muhammed Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği 21 yaşındaki futbolcu, 56, 58 ve 81'de attığı gollerle hat-trick yapıp galibiyetin mimarı oldu. Erzincan'ın son golü ise 86'da Hüseyin Erol'dan geldi. Artvin Hopa'nın gollerini 60'ta Hüseyin Erol (k.k.) ile 90+5'te Tunahan kaydetti.

HOPASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Artvin Hopaspor'da Ahmet Tuna Akıl 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu karara sinirlenen teknik direktör Sadi Tekelioğlu da hakeme yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: