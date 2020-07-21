24Erzincan-Artvin Hopaspor | CANLI YAYIN - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler TFF 3. Lig 24Erzincan-Artvin Hopaspor | CANLI YAYIN

24Erzincan- | CANLI YAYIN

24Erzincan-Artvin Hopaspor | CANLI YAYIN

2. Lig'in ardından TFF 3. Lig'de de play-off heyecanı 1. Grup yarı final maçlarıyla başladı. 'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan naklen yayınlanan maçta 24Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile final biletini almak için kozlarını paylaşıyor.

'da oynanan kritik mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

24 Erzincan: Ersel, Yusuf, Mümin, Tugay, Hüseyin, Abdurrahman, Hasan, Erdi, Muhammed Kerem, Mustafa, Muhammed

Artvin Hopaspor: Beycan, Yunus, Saffet, Ahmet Tuna, Eşref, Arif, Serhan, Tunahan, Eşref, Salim, Hakan

ASpor CANLI YAYIN

68 AKSARAY BLD.-1928 BUCA MAÇI SAAT 22.00'DE
3. Lig 1. Grup'ta günün diğer yarı final maçında ise 68 Belediye ile 1928 karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele yine A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 19:57
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