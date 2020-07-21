24Erzincan-Artvin Hopaspor | CANLI YAYIN

Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor final biletini almak için kozlarını paylaşıyor.

Antalya'da oynanan kritik mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

24 Erzincan: Ersel, Yusuf, Mümin, Tugay, Hüseyin, Abdurrahman, Hasan, Erdi, Muhammed Kerem, Mustafa, Muhammed

Artvin Hopaspor: Beycan, Yunus, Saffet, Ahmet Tuna, Eşref, Arif, Serhan, Tunahan, Eşref, Salim, Hakan

ASpor CANLI YAYIN

68 AKSARAY BLD.-1928 BUCA MAÇI SAAT 22.00'DE

3. Lig 1. Grup'ta günün diğer yarı final maçında ise 68 Aksaray Belediye ile 1928 Bucaspor karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele yine A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.