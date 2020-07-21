24Erzincan-Artvin Hopaspor | CANLI YAYIN
TFF 2. Lig'in ardından TFF 3. Lig'de de play-off heyecanı 1. Grup yarı final maçlarıyla başladı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan naklen yayınlanan maçta 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor final biletini almak için kozlarını paylaşıyor.
Antalya'da oynanan kritik mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
24 Erzincan: Ersel, Yusuf, Mümin, Tugay, Hüseyin, Abdurrahman, Hasan, Erdi, Muhammed Kerem, Mustafa, Muhammed
Artvin Hopaspor: Beycan, Yunus, Saffet, Ahmet Tuna, Eşref, Arif, Serhan, Tunahan, Eşref, Salim, Hakan
68 AKSARAY BLD.-1928 BUCA MAÇI SAAT 22.00'DE
3. Lig 1. Grup'ta günün diğer yarı final maçında ise 68 Aksaray Belediye ile 1928 Bucaspor karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele yine A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 19:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
24Erzincan-Artvin Hopaspor | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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