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05 Haziran 2020, Cuma
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Kaf-Kaf’a taraftar desteği

Kaf-Kaf’a taraftar desteği

'da taraftarlar corona virüsü sürecinde de takımlarını yalnız bırakmadı.

'da taraftarlar corona virüsü sürecinde de takımlarını yalnız bırakmadı. Altyapı patentli kadroya prim desteği vermek için mart ayında kampanya başlatan Karşıyaka Taraftarlar Derneği, toplanan 77 bin 139 TL'yi bağış makbuzu karşılığında kulübe teslim etti.
  1. 5.6.2020
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