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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Hakan’ın dalya heyecanı

Hakan’ın dalya heyecanı

3. 2. ekiplerinden 'da 4 sezondur forma giyen , yeşil-kırmızılı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

3. 2. ekiplerinden 'da 4 sezondur forma giyen , yeşil-kırmızılı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 98 maçta Karşıyaka formasını giyen Hakan "2 maç daha sonra dalya olacak. Taraftarlara teşekkür ederim" dedi.
  1. 1.6.2020
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