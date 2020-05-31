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31 Mayıs 2020, Pazar
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Kerem'in talibi çok

Kerem'in talibi çok

3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Anagold 24Erzancanspor'un genç yeteneği , 'den ve Avrupa'dan birçok takımın radarına girdi.

3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Anagold 24Erzancanspor'un genç yetenği , 'den ve Avrupa'dan birçok takımın radarına girdi. Attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle dikkatleri üzerinde toplayan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bitiyor ve bonservis bedava. Altınordu'nun listeye aldığı Kerem'i , , Denizlispor, Yeni ve 'un istediği öğrenildi. BB ve Karagümrük'ün de talip olduğu Kerem, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkatleri çekmişti.
  1. 31.5.2020
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