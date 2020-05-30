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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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TFF’ye destek

3. ligde mücadele eden Diyarbekirspor, federasyonun liglere devam etme kararını doğru bulduğunu açıkladı.

3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, 'nun liglerin 19 Temmuz'da kaldığı yerden devam etmesini kararına destek verdi. Yeşil- kırmızılı kulübün Başkan Vekili Veysi Avşar, Türkiye'de normalleşme planları çerçevesinde futbol liglerinin yeni önlemler gözetiminde oynanmasını doğru bulduklarını söyledi. Avşar, "Tabi ki her şey eskisi gibi olmayacak. Sporda da yeni bir yaşam düzeni olacak. Sahada ve saha dışında yeni kurallar olacak. Tedbirli olmalıyız" dedi.
  1. 30.5.2020
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