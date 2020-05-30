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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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KAF-KAF protokole uyuyor

KAF-KAF protokole uyuyor

’nin yeni takvimi sonrası dağılan yeşil-kırmızılı ekip, ‘’ kurallarını da uygulayacak

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta playoff iddiasını sürdüren Karşıyaka, 3 aylık ara sonrası 19 Temmuz'da yeniden başlaması planlanan sezonun hazırlıklarına 8 Haziran'da start verecek. Daha önce mayıs başında takımla toplu idmanlara başlayan KAFKAF, TFF'nin son kararıyla dağılmıştı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde TFF Sağlık Kurulu'nun Protokolü uygulayan Karşıyaka, yeniden hazırlık döneminde kampa gitmeyecek. Sıcak havalara karşı sabah erken ve akşam çalışacak olan yeşil-kırmızılar idman öncesi koronavirüs testinden geçecek.
  1. 30.5.2020
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