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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kaf-Kaf tam kadro

Kaf-Kaf tam kadro

3. Lig 2. Grup'ta antrenmanlara yeniden başlayan Karşıyaka, pazartesi gününden sonra tam kadro halinde çalışacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta antrenmanlara yeniden başlayan Karşıyaka, pazartesi gününden sonra tam kadro halinde çalışacak. 'da ailesinin yanında bulunan teknik direktör Soner Tolungüç, oğlunun doğumu nedeniyle 'da olan Mustafa Aşan ve 'te ailesiyle olan Onur, özel izin alıp 'e dönecek.
  1. 9.5.2020
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