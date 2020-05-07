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07 Mayıs 2020, Perşembe
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’dan sert çıkış

Mustafa Aşan’dan sert çıkış

3. Lig'de mücadele eden Türk futbolunun önemli kulüplerinden Karşıyaka'dan yalanlama... Takım kaptanı , maaşlarını alamadıkları için başkan 'ya mesaj attıkları iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

3. Lig'de mücadele eden Türk futbolunun önemli kulüplerinden Karşıyaka'dan yalanlama... Takım kaptanı , maaşlarını alamadıkları için başkan 'ya mesaj attıkları iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Bizi kimse yıldıramaz. Para muhabbeti hiç olmadı" dedi.
  1. 7.5.2020
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