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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kaf-Kaf'tan duyarlı davranış

Kaf-Kaf'tan duyarlı davranış

Ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da altyapısı, salgın süreci ve ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da altyapısı, salgın süreci ve ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Futbol altyapı yönetimi, altyapı çalışanları ve altyapıda durumu kötü olan çocukların ailelerine dağıtılmak üzere 164 adet Ramazan kolisi tedarik etti.
  1. 2.5.2020
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