Karşıyaka'da Soner Tolungüç'le yola devam kararı - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Karşıyaka'da 'le yola devam kararı

Karşıyaka'da Soner Tolungüç'le yola devam kararı

ekibi Karşıyaka'da yazın yapılması planlanan kongrede yeniden aday olmayı düşünen Turgay Büyükkarcı, teknik direktör 'la yeni sezonda da yola devam etmeyi planlıyor.

Bu sezon 3'üncü hafta sonrası yuvaya dönen tecrübeli teknik adamı daha önceden tanıdığını ancak beraber çalışma şansı bulamadığını söyleyen başkan Büyükkarcı, " başına 'ü getirdikten sonra takıma pansuman yaptı. Kısıtlı imkanlara rağmen, transfer yasağı olmasına rağmen iyi bir iş çıkardı. İnşallah uzun süreler çalışırız. Hocamızla 3-4 yıl daha çalışmak isterim. Kendisine, ''de de seni bu takımın başında görmek istiyorum' dedim" açıklamasını yaptı.

Kaf-Kaf'ta daha önce 2015-16 sezonunun son 9 haftasında 1'inci Lig'de ve 2016-17'nin ilk yarısında 2'nci Lig'de görev yapan Tolungüç, bu sezon 3 maçta 1 puanla devraldığı takımı Play-Off hattına taşımıştı. Soner Tolungüç'ün sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

  1. 19.04.2020
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