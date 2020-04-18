Biçer: Alt liglere önem verilmeli
Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, futbolun gelişmesi için değişimin alt liglerde başlaması gerektiğini vurguladı.
Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, futbolun gelişmesi için değişimin alt liglerde başlaması gerektiğini vurguladı. Turgutluspor ile son 8 maçta yenilgi görmediklerine dikkati çeken Biçer, "Alt liglerde imkanlarımız çok az. Rakipleri analizini yapmak için Youtube üzerinden, sosyal medyadan görüntü kesip birleştiriyoruz. Alt liglere değer verilmesi ülke futbolu için önemli. Futbolda tüm sınırlara karşıyım" dedi.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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