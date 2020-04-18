Biçer: Alt liglere önem verilmeli

Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, futbolun gelişmesi için değişimin alt liglerde başlaması gerektiğini vurguladı. Turgutluspor ile son 8 maçta yenilgi görmediklerine dikkati çeken Biçer, "Alt liglerde imkanlarımız çok az. Rakipleri analizini yapmak için Youtube üzerinden, sosyal medyadan görüntü kesip birleştiriyoruz. Alt liglere değer verilmesi ülke futbolu için önemli. Futbolda tüm sınırlara karşıyım" dedi.