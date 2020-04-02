Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı
3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Millet olarak el ele vererek bu süreci atlatacağımıza inanıyorum" dedi.
Süreçle ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, millet olarak el ele vererek bugünlerin atlatılcağına inandığını ifade etti.
Sürecin belirsizliğinin yakın bir tarihte ortadan kalkacağına inandığını belirten Yılmaz, "Bu sıkıntılı süreçte sporcularımızı ve çevremizdekileri korumak amacı ile sosyal mesafelerimizi koruyarak hazırlıklarımıza devem ediyoruz.
Şuan futbolcularımız bireysel çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu süreç herkesin arzuladığı şekilde sonuçlanır ve hayat yeniden normale döner. Futbolcularımız teknik heyetimizle verdiği çalışma programını harfiyen yerine getirerek, çalışma videolarını günlük olarak paylaşmaktadırlar. İnşallah bu sürecin sonu güzel olur. Ben el ele vererek düzlüğe çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Buna herkes inansın" diye konuştu.
- 02.04.2020
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Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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