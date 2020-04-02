Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı

Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı

3. Lig 3.Grup takımlarından 'da Kulüp Başkanı yaptığı açıklamada, "Millet olarak vererek bu süreci atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Süreçle ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı , millet olarak vererek bugünlerin atlatılcağına inandığını ifade etti.
Sürecin belirsizliğinin yakın bir tarihte ortadan kalkacağına inandığını belirten Yılmaz, "Bu sıkıntılı süreçte sporcularımızı ve çevremizdekileri korumak amacı ile sosyal mesafelerimizi koruyarak hazırlıklarımıza devem ediyoruz.

Şuan futbolcularımız bireysel çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu süreç herkesin arzuladığı şekilde sonuçlanır ve hayat yeniden normale döner. Futbolcularımız teknik heyetimizle verdiği çalışma programını harfiyen yerine getirerek, çalışma videolarını günlük olarak paylaşmaktadırlar. İnşallah bu sürecin sonu güzel olur. Ben el ele vererek düzlüğe çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Buna herkes inansın" diye konuştu.

  1. 02.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA