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31 Mart 2020, Salı
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’dan Covid-19 çağrısı

Bilecik ASKF’dan Covid-19 çağrısı

() Başkanı , Korona virüsü Covid-19 ile ilgili zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını söyleyerek, "Siz amatör ailenin bilinçli olarak insana önem veren anlayışa sahip olduğunu yakinen biliyoruz Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" diye konuştu.

() Başkanı , Korona virüsü Covid-19 ile ilgili zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını söyleyerek, "Siz amatör ailenin bilinçli olarak insana önem veren anlayışa sahip olduğunu yakinen biliyoruz Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" diye konuştu.
  1. 31.3.2020
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