Silivrispor evini açıyor - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Silivrispor evini açıyor

evini açıyor

Silivrispor evini açıyor

3. Lig ekibi 'un Başkanı , koronavirüs salgını nedeniyle kulübün tüm tesislerini kaymakamlık ve 'nın kullanımına açabileceklerini söyledi.

3. Lig ekibi 'un Başkanı , koronavirüs salgını nedeniyle kulübün tüm tesislerini kaymakamlık ve 'nın kullanımına açabileceklerini söyledi. Güraslan, "Ülkede vaka sayısının hızla arttığı ve tüm dünyanın alarma geçtiği koronavirüs salgını için Silivri Stadı içinde bulunan tesislerinin istenildiği an kurumlarımızın hizmetine tahsis edilebiliriz" şeklinde konuştu.
  1. 30.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Silivrispor evini açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN