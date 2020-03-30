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30 Mart 2020, Pazartesi
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Kayıp yüzde 30

Kayıp yüzde 30

3. Lıg 2. Grup ekibi Karşıyaka'nın hocası , 'a geldiğini ve ailecek karantinaya girdiğini söyledi.

3. Lıg 2. Grup ekibi Karşıyaka'nın hocası , 'a geldiğini ve ailecek karantinaya girdiğini söyledi. Futbolcuların bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Tolungüç, "Şu anda tüm takımların yüzde 30 performans kaybı vardır. Bu yüzde 50'ye çıkarsa antrenmanlar başlasa bile yeniden forma girmek zaman alır. Gelişmeleri bekleyeceğiz" dedi.
  1. 30.3.2020
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