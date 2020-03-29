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29 Mart 2020, Pazar
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terleyecek

Karşıyaka terleyecek

3. 2. 'ta mücadele eden 'da sezon sonunda 9 as futbolcunun sözleşmesi sona erecek. 4 yıldır yasağı bulunan Kaf-Kaf, sezon sonunda terleyecek.

3. 2. 'ta mücadele eden 'da sezon sonunda 9 as futbolcunun sözleşmesi sona erecek. 4 yıldır yasağı bulunan Kaf-Kaf, sezon sonunda terleyecek. Yeşil-kırmızılı kulüpte kadronun vazgeçilmez isimlerinden Aşan, Anıl, Arif, Cenk, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci'nin mukaveleleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Yasağı kaldırması yaz döneminde de çok zor gözüken kulüp sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturacak.
  1. 29.3.2020
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