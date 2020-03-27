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27 Mart 2020, Cuma
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Doğukan iddialı

Doğukan iddialı

3. 2. ekibi 'nın genç yıldızı iddialı.

3. 2. ekibi 'nın genç yıldızı iddialı. 24 maçta 12 gol atan 21'lik isim, "İnşallah sezon başlayınca hem şampiyonluğu hem de gol kralı tacını getiririz" dedi.

  1. 27.3.2020
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