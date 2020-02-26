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26 Şubat 2020, Çarşamba
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kader maçına çıkıyor!

Manisaspor kader maçına çıkıyor!

Bir dönemler Süper Ligde'de mücadele eden , zor dönemler geçiriyor. 3. Lig 1. Grup'ta evinde 'u ağırlayacak siyah-beyazlı ekip rakibini yenemediği takdirde amatör kümeye düşecek.

Ege'yi uzun yıllar 'de temsil eden , cumartesi günü 3. Lig 1. Grup'ta evinde 'u yenemediği takdirde amatör kümeye düşecek.

Süper Lig'de 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında 'ın çalıştırıp , , , , Uğur İnceman, Holosko, Zelenka gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla boy gösteren siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında galip gelemezse normal sezonun bitimine 8 maç kala kurtuluş umutlarını yitirecek. Süper Lig ve 1. Lig döneminde forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle tarafından 3 yıldır puanları silinen Manisaspor, üst üste 2018'de TFF 1. Lig, geçen yıl da 2. Lig'den düştü.

Bu sezon yıllar sonra 3. Lig'de boy gösteren Tarzan lakaplı kulüp, 3 sezondur devam eden transfer yasağı nedeniyle sahaya yine yalnız altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı. Sezon başında eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından yine 6 puanı silinen Manisaspor, 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Grupta puansız son sırada yer alan siyah-beyazlılar, cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak maçta 25 puanlı düşme hattının tek basamak üzerindeki Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirecek.
Art arda üçüncü kez küme düşüp 'e gerilemenin eşiğinde olan Manisaspor'da kulübün kullanımındaki Tarık Almış Tesisleri geçen yıllarda parasızlık ve bakımsızlıktan harap hale gelmiş, elektrik, gaz ve suları nedeniyle kesilince sulanamayan saha da tarlaya dönmüştü. 1965 yılında kurulup maçlarını halen 16 bin kapasiteli kentin en büyük spor tesisi Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Manisasspor'un tarihindeki tüm kupaları geçen yıl borçlu olunan kentteki bir kasap tarafından haczedilip satın alınmıştı.

  1. 26.02.2020
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