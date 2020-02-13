Yeşilyurt Belediyespor’da hedef mutlak galibiyet - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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’da hedef mutlak galibiyet

Yeşilyurt Belediyespor’da hedef mutlak galibiyet

3.Lig 3.Grup’ta geçen hafta Pazarspor ile oynayacağı müsabaka hava muhalefeti nedeniyle ertelenen , ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Grupta 1 maçı eksik 21 puanla son sırada bulunan turuncu yeşilliler, sahasında oynayacağı kritik maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Bu maça Teknik Direktör yönetiminde kapalı spor salonunda yaptığı antrenmanla hazırlanan temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, 'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan turuncu yeşillilerde gözler Cumartesi günü oynanacak Osmaniyespor müsabakasına çevrildi. Yaptığı taktik çalışmayla Osmaniye maçının provasını yapan Yeşilyurt'ta Alaattin Gülerce, futbolcularını uyararak telafisi olmayan haftalara girdiklerini, sahalarında oynayacakları maçlarda kayıp yaşamamaları gerektiğini vurguladı.

  1. 13.02.2020
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