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10 Şubat 2020, Pazartesi
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yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Bucaspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda 68 Belediyespor'u da mağlup eden , Play-Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda 68 Belediyespor'u da mağlup eden , Play-Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İlk yarıda sıkıntılı dönemler yaşadıktan sonra son olarak ligin 14'üncü haftasında Serik Belediyespor'a dış sahada 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler ardından oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanıp, 4'ünde berabere kaldı. Bu süreçte toparlanan ekibi Play-Off barajına yükseldi. İkinci yarıda oynadığı 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Buca'da teknik direktör Ersin Aka çıkışın süreceğini belirterek, "Zirveyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar yarışı zorlayacağız. Takımımdaki potansiyel çok fazla. Çalıştığımız ve inandığımız sürece başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

  1. 10.02.2020
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