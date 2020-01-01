Nazilli’ye yasak şoku
3. Lig 3. Grup'ta devreyi 2. sırada kapatan Nazilli'de transfer yasağı şoku yaşanılıyor. Siyah-beyazlıların ocak ayında transfer tahtasını açabilmesi için 300 bin TL ödeme yapması gerektiği belirtildi
3. Lig 3. Grup'ta devreyi 2. sırada kapatan Nazilli'de transfer yasağı şoku yaşanılıyor. Siyah-beyazlıların ocak ayında transfer tahtasını açabilmesi için 300 bin TL ödeme yapması gerektiği belirtildi
- 1.1.2020
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