Nazilli’ye yasak şoku - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Haberleri Nazilli’ye yasak şoku

’ye yasak şoku

Nazilli’ye yasak şoku

3. Lig 3. Grup'ta devreyi 2. sırada kapatan 'de transfer yasağı şoku yaşanılıyor. Siyah-beyazlıların ocak ayında transfer tahtasını açabilmesi için 300 bin TL ödeme yapması gerektiği belirtildi

3. Lig 3. Grup'ta devreyi 2. sırada kapatan 'de transfer yasağı şoku yaşanılıyor. Siyah-beyazlıların ocak ayında transfer tahtasını açabilmesi için 300 bin TL ödeme yapması gerektiği belirtildi
  1. 1.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli’ye yasak şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN