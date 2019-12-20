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20 Aralık 2019, Cuma
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Belediyespor’da defansa takviye

Nevşehir Belediyespor’da defansa takviye

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Belediyespor, ’dan stoper ile anlaşma sağladı. ve ile tecrübesi de bulunan milli oyuncu, ligin 2. devresinde kırmızı beyazlı formayı giyecek.

2019-2020 sezonunun ilk devresinin kapanması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Belediyespor, ilk transferini defans hattına yaptı. Kırmızı beyazlı ekip ligin ilk devresinde TFF 2. Lig takımlarından forması giyen 1,87 boyunda ve 26 yaşındaki stoper Ethem Pilgir ile anlaştı.

Kariyerinde ve ile tecrübesi bulunan ve daha önce U21 forması da giyen , Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri ile görüştükten sonra 'un Nar tesislerini gezerek burada kendisini kırmızı beyazlı kulübe
bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ligin ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor'un defans hattındaki en önemli kozlardan biri olacak olan Ethem Pülgir, daha önce Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 153 kez forma giydi.
  1. 20.12.2019
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