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01 Aralık 2019, Pazar
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Sualtı hokey takımları ’da kamp yaptı

Sualtı hokey takımları Antalya’da kamp yaptı

’ne ait Adnan Menderes Yüzme Havuzu, Sualtı Hokeyi U15-U19 yaş ve yaş altı takımlarının kamplarına ev sahipliği yaptı.

, ve Spor Kulübü, Yüzme Kulübü ve Su Sporları Kulüplerinin, sualtı hokey takımları Antalya'da kamp yaptı. Kulüplerin, Sualtı Hokeyi U15- U19 yaş ve yaş altı gelişim kampı çalışmaları 'nin Varsak'daki Adnan Menderes Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Spor branşlarında tesis yeterliliğinin çok önemli olduğuna değinen Kocaeli Deniz Yıldızları Begüm Arıkan, "Özellikle su sporları branşında antrenmanların yapılacağı havuz çok önemli. Adnan Menderes Yüzme Havuzu tesisini kamp boyunca kullanmamızı sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ve ekibine güzel ev sahiplinden dolayı teşekkür ederiz. " dedi. İstanbul Buz Yüzme Spor Kulübü Antrenörü İrem Kökbaş da, kampın amacının alt yapı sporcularının kondisyon düzeylerini üst seviyelere çıkartmak olduğunu söyledi.

  1. 01.12.2019
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