Karaköprü Belediyespor 3 puan istiyor
Karbel Karaköprü Belediyespor bu gün Cİ Grup Bucaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Kırmızı siyahlı ekip 3 puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor.
Tff 3. lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 15. haftasında oynayacağı Cİ Grup Bucaspor maçı için İzmir'e gitti. Kırmızı siyahlı ekip zorlu maçtan 3 puan alarak son haftalardaki kötü gidişi durdurmak ve yeni bir çıkış yakalamak istiyor.
Hafta içi sıkı bir çalışma gerçekleştiren Karaköprü ekibinde futbolcular Buca deplasmanında alacakları 3 puanla başlayarak devre arası öncesi kalan 3 maçı da kazanmak ve devreye play off potası içinde kalmak istiyor.
İzmir Yeni Buca Stadında oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak ve müsabakayı Rize Bölgesi Hakemi Yücel Büyük yönetecek.
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