Karaköprü Belediyespor 3 puan istiyor

Tff 3. lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 15. haftasında oynayacağı Cİ Grup Bucaspor maçı için İzmir'e gitti. Kırmızı siyahlı ekip zorlu maçtan 3 puan alarak son haftalardaki kötü gidişi durdurmak ve yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

Hafta içi sıkı bir çalışma gerçekleştiren Karaköprü ekibinde futbolcular Buca deplasmanında alacakları 3 puanla başlayarak devre arası öncesi kalan 3 maçı da kazanmak ve devreye play off potası içinde kalmak istiyor.

İzmir Yeni Buca Stadında oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak ve müsabakayı Rize Bölgesi Hakemi Yücel Büyük yönetecek.