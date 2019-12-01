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01 Aralık 2019, Pazar
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Karaköprü Belediyespor 3 puan istiyor

Karaköprü Belediyespor 3 puan istiyor

bu gün Cİ ile deplasmanda oynayacağı maç için 'e gitti. Kırmızı siyahlı ekip 3 puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor.

3. lig 1. grupta mücadele eden temsilcisi ligin 15. haftasında oynayacağı Cİ maçı için 'e gitti. Kırmızı siyahlı ekip zorlu maçtan 3 puan alarak son haftalardaki kötü gidişi durdurmak ve yeni bir çıkış yakalamak istiyor.
Hafta içi sıkı bir çalışma gerçekleştiren Karaköprü ekibinde futbolcular Buca deplasmanında alacakları 3 puanla başlayarak devre arası öncesi kalan 3 maçı da kazanmak ve devreye play off potası içinde kalmak istiyor.
İzmir Yeni Buca Stadında oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak ve müsabakayı Bölgesi Hakemi Yücel Büyük yönetecek.

  1. 01.12.2019
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