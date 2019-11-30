Batman'da holigan terörü

TFF 3. Lig ekibi Batman Petrol'ün tesislerine gelen yaklaşık 12 kişilik grup, demir çubuklarla Teknik Direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Yurttaş ve futbolcular hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı.