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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'da holigan terörü

Batman'da holigan terörü

3. Lig ekibi 'ün tesislerine gelen yaklaşık 12 kişilik grup, demir çubuklarla Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Yurttaş ve futbolcular hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı.

3. Lig ekibi 'ün tesislerine gelen yaklaşık 12 kişilik grup, demir çubuklarla Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Yurttaş ve futbolcular hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı.

  1. 30.11.2019
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