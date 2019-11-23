Kaf-Kaf’ın kozu İnci
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın Cizrespor'la karşılaşacak şampiyonluk adayı Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri, kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 20 yaşındaki Doğukan, Cizre'de taraftarlara hem gol, hem de galibiyet sözü verdi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın Cizrespor'la karşılaşacak şampiyonluk adayı Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri, kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 20 yaşındaki Doğukan, Cizre'de taraftarlara hem gol, hem de galibiyet sözü verdi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kaf-Kaf’ın kozu İnci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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