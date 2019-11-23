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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Kaf-Kaf’ın kozu İnci

Kaf-Kaf’ın kozu İnci

3. 2. Grup'ta yarın Cizrespor'la karşılaşacak şampiyonluk adayı Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri, kanat oyuncusu olacak. 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 20 yaşındaki Doğukan, 'de taraftarlara hem gol, hem de galibiyet sözü verdi.

3. 2. Grup'ta yarın Cizrespor'la karşılaşacak şampiyonluk adayı Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri, kanat oyuncusu olacak. 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 20 yaşındaki Doğukan, 'de taraftarlara hem gol, hem de galibiyet sözü verdi.

  1. 23.11.2019
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