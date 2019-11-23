Kaf-Kaf’ın kozu İnci

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın Cizrespor'la karşılaşacak şampiyonluk adayı Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri, kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 20 yaşındaki Doğukan, Cizre'de taraftarlara hem gol, hem de galibiyet sözü verdi.