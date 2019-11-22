24Erzincanspor kupada Beşiktaş'a karşı sürpriz peşinde - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Haberler TFF 3. Lig Haberleri 24Erzincanspor kupada Beşiktaş'a karşı sürpriz peşinde

24Erzincanspor kupada 'a karşı sürpriz peşinde

24Erzincanspor kupada Beşiktaş'a karşı sürpriz peşinde

3. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor, 5. turda eşleştiği ekibi 'ı kupadan elemeyi hedefliyor. İlk maçını 5 Aralık'ta siyah-beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacak 24Erzincanspor, bu müsabakadan avantajlı skorla dönerek 18 Aralık'ta sahasındaki rövanş karşılaşmasıyla Beşiktaş'ı kupadan elemenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör , yaptığı açıklamada, "4 büyük" takımdan biri olan 'ı Erzincan'da konuk edecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Beşiktaş gibi büyük bir kulüple eşleştikleri için mutluluk duyduklarını belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce , Erzincan'a gelmişti. Beşiktaş ilk kez Erzincan'a gelecek. Bu Erzincan için çok önemli. İlk maçımızı 'ta oynayacağız. Önceliğimiz lig ama Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynamak da var. Vodafone Park'ta yapacağımız maçta hem ekranları karşısında bulunanlara hem de tribünlerdeki seyircilere güzel bir müsabaka seyrettirerek oradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."

Sportif direktör Ümit Öztekin ise iyi bir takım olduklarını aktardı.

Beşiktaş ile oynayacakları maçlarda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlatan Öztekin, "Tabii ki işimiz çok zor ama takımımız iyi durumda. Yönetim olarak, şehir olarak ve taraftarımızla birlikte başarıya kilitlendik. Herkes arkamızda. İnşallah bu hep böyle devam eder." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ, SOĞUK HAVADA SICAK ERZİNCAN HALKI İLE KARŞILAŞACAK"
Genç Boğalar Taraftar Grubu Başkanı Erkan Sınır da takımın hem 'nda hem de ligde başarılı şekilde ilerlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımız artık Erzincan'da 'kupa beyi' olarak adlandırılıyor. Geçen yıllarda devi Galatasaray'ı ağırladık, bu yıl da Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacağız. Turu geçen takım olmak istiyoruz. Erzincan halkı zaten misafirperverdir. Umut ediyorum kazanan biz olacağız. Memleketimizin havası sert ancak insanı merttir. Beşiktaş, soğuk havada sıcak Erzincan halkı ile karşılaşacak."

  1. 22.11.2019
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