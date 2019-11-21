Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta puan alamayan Turgutluspor'da yönetim, kamuoyunda yer alan Cüneyt Biçer ile yolların ayrıldığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Turgutluspor yönetimi olarak hocamız Cüneyt Biçer ve ekibinin yanındayız. Bu sıkıntılı süreçten, yine hocamız ve ekibi tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda çıkacağımızdan eminiz. Sezona çok iyi başlayan, oynadığı futbol ile göz dolduran Turgutluspor takımımız son haftalarda istemediği kötü sonuçlar almıştır. Bu sonuçlardan sonra kamuoyunda hocamıza karşı bir takım söylemler gerçekleşmiştir. Şu anda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20 puanı bulunan takımımız play-off'a bir basamak yakındır. Ayrıca 3 puanlı sistemde takımımızın halen şampiyonluk şansı devam etmektedir. Turgutluspor'a inanan ve Turgutluspor aşığı olan taraftarlarımıza gönüllerini ferah tutmalarını, takımımızın en kısa zamanda yine iyi sonuçlar alacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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