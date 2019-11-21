Karşıyaka taraftarından örnek hamle
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Cizrespor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın taraftarları örnek bir harekete imza atmaya hazırlanıyor.
Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cizreli ve Silopili çocukları Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nde konuk eden yeşil-kırmızılılar, bu kez Üniversiteli Karşıyakalılar topluluğunun sosyal sorumluluk projesiyle doğu ve batı arasında dostluk köprüsü kuracak. Karşıyakalılar, Cizre'de iadeiziyaret gerçekleştirip miniklere yardım eli uzatacak.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla destek çağrısında bulunan Karşıyakalı taraftarlar, "Sizler de destek olmak için kırtasiye, kitap, kışlık giyecek ve Karşıyaka atkılarınızı cuma günü saat 21.00'e kadar Karşıyaka Taraftarlar Derneği'ne getirerek, bir çocuğun yüzündeki gülümseme nedeni olabilirsiniz" mesajı verdi. Karşıyakalılar 2010 yılında Mardin Kızıltepe'de bir okula kırtasiye yardımı, 2013'te Van'daki depremzedelere giyecek yardımında bulunarak alkış toplamıştı.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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