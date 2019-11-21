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22 Kasım 2019, Cuma
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Karşıyaka taraftarından örnek hamle

Karşıyaka taraftarından örnek hamle

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Cizrespor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın taraftarları örnek bir harekete imza atmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cizreli ve Silopili çocukları 'nde konuk eden yeşil-kırmızılılar, bu kez Üniversiteli Karşıyakalılar topluluğunun sosyal sorumluluk projesiyle doğu ve batı arasında dostluk köprüsü kuracak. Karşıyakalılar, Cizre'de iadeiziyaret gerçekleştirip miniklere yardım eli uzatacak.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla destek çağrısında bulunan Karşıyakalı taraftarlar, "Sizler de destek olmak için kırtasiye, kitap, kışlık giyecek ve Karşıyaka atkılarınızı cuma günü saat 21.00'e kadar Karşıyaka Taraftarlar Derneği'ne getirerek, bir çocuğun yüzündeki gülümseme nedeni olabilirsiniz" mesajı verdi. Karşıyakalılar 2010 yılında 'de bir okula kırtasiye yardımı, 2013'te 'daki depremzedelere giyecek yardımında bulunarak alkış toplamıştı.

  1. 22.11.2019
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