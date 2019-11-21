Kars 36 Spor Çayeli Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta Kars’ı temsil eden yeşil beyazlı ekipte Çayeli Spor karşılaşmasından puan çıkarmanın hesapları yapılıyor. Teknik Direktör Mersud Demiroviç nezaretin hazırlıklarını Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne ait Halitpaşa Sentetik Sahada sürdüren Kars 36 Spor, moraller yüksek.
Her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını ifade eden Teknik Direktör Mersud Demiroviç, "Arhavi maçı geride kaldı. Biz önümüze bakıyoruz. Ben ve sporcularım bunun bilincindeyiz. Hafta sonu deplasmanda Çayeli Spor ile oynayacağız. Bu karşılaşma bizim için çok önemli, bu karşılaşmadan puan çıkarmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz grup lideri olarak gittiğimiz Rize'den lider olarak Kars'a dönmek. Hazırlıklarımız sürüyor. Çayeli köklü bir ekip, gücünü biliyoruz. Bizim de gücümüz ortada, inşallah bu haftayı kayıpsız olarak kapatacağız" dedi.
"HERKESİ KARS 36 SPOR'A DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"
Kars'ın ve Karslıların 3. Lig hayalini gerçekleştirmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Mersud Demiroviç, "Kars her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Kars'ın profesyonel lige almaması gerçekten çok acı, Kars 36 Spor'u layık olduğu yere taşımak için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Bizler isteriz ki herkes ama herkes Kars 36 Spor için bir şeyler yapsın. Birlikten kuvvet doğar, eğer biz o birlikteliği maddi ve manevi olarak yakalayabilirsizse Kars 36 Spor 3. Lige rahatlıkla çıkar. Biz futbolcularımızla buna inandık ve bu yola çıktık. İnşallah Karslıların destekleriyle 3. Lig hayalini 2019-2020 sezonunda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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