İlklerin haftası

Karşıyaka, 2-1'lik Payas zaferiyle deplasmandaki ilk galibiyetini alırken; ayrıca bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Sahada istediklerini yaptıklarını vurgulayan teknik direktör Soner Tolungüç, üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.