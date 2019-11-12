İlklerin haftası
TFF 3. Lig'in 12. haftasında Karşıyaka, 2-1'lik Payas zaferiyle deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Ayrıca kırmızı-yeşilliler bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı.
Karşıyaka, 2-1'lik Payas zaferiyle deplasmandaki ilk galibiyetini alırken; ayrıca bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Sahada istediklerini yaptıklarını vurgulayan teknik direktör Soner Tolungüç, üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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