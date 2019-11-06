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06 Kasım 2019, Çarşamba
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fırtınası

Kocaeli fırtınası

Kocaelispor'da bayram havası yaşanıyor. 3. Lig 2.Grup'ta Erokspor'un puan kaybıyla liderlik koltuğuna yükselen Körfez ekibi yeni hocası ile 2'de 2 yaptı.

Kocaelispor'da bayram havası yaşanıyor. 3. Lig 2.Grup'ta Erokspor'un puan kaybıyla liderlik koltuğuna yükselen Körfez ekibi yeni hocası ile 2'de 2 yaptı. Yeşil-siyahlıların başkanı Hüseyin Üzülmez, "Hayalimiz ve hedefimiz Süper Lig. Camianın beklentileri büyük. 10 yılı aşan transfer yasağı ve kamu borçlarını kaldırdık. Rotamız Süper Lig" dedi. 'DİREKT ÇIKMALIYIZ'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise 6-3'lük Alemdağ galibiyetinin ardından futbolcularını kutladı. Dinçel, "6 puanla nelerin değiştiğini gördük. Bundan sonra işimizi daha sıkı tutacağız. Zirvede kalmak kolay olmayacak. Şehrimize, taraftarımıza bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz play-off değil, şampiyon olup direkt 2. Lig'e yükselmek" diye konuştu.

Şafak EREN
  1. 6.11.2019
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