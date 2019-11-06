Kocaeli fırtınası
Kocaelispor'da bayram havası yaşanıyor. 3. Lig 2.Grup'ta Erokspor'un puan kaybıyla liderlik koltuğuna yükselen Körfez ekibi yeni hocası Selahaddin Dinçel ile 2'de 2 yaptı.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise 6-3'lük Alemdağ galibiyetinin ardından futbolcularını kutladı. Dinçel, "6 puanla nelerin değiştiğini gördük. Bundan sonra işimizi daha sıkı tutacağız. Zirvede kalmak kolay olmayacak. Şehrimize, taraftarımıza bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz play-off değil, şampiyon olup direkt 2. Lig'e yükselmek" diye konuştu.
Şafak EREN
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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