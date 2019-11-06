Alt liglerden haberler (06.11.19)

İNEGÖL'DE İŞLER YOLUNDA

2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor'da Başkan Münür Kanar, sistemli bir kulüp olma havasına girdiklerini söyledi. Kanar, "Biz mali açıdan futbolcuların rahatlaması için yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Oyunculara Konya maçının primleri verildi. Bu maçın primleri verilecek. Mali tabloyu çözmeye çalışıyoruz. Sistemli kulüp olma havasına girdik" diyerek camiaya umut dağıttı.

PAS VERSENE OĞLUM!

Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nin takımı olan ve Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Kırkpınarspor'da ter döken orta saha Muharrem Fındık, sağ kanat oynayan oğlu Emirhan Fındık ile birlikte top koşturuyor. İlerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmayan ve takımın kaptanlığını yapan Muharrem Fındık, takımda liderliği ve oynadığı futbol ile hem oyunculara hem de oğluna büyük örnek oluyor.

KUNDURACI KAHRAMAN

İzmir'de, 71 yıllık maziye sahip Gürçeşme Kayaspor'u ücretsiz çalıştıran kundura ustası Samet Kireçlikaya, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyor. Kireçlikaya, "Öğrencilerimiz varoşlarda yaşadıkları için suça ve kötü alışkanlıklara meyletmeleri durumu hep var. Bu nedenle çocukları futbola kazandırmaya çalışıyorum. Maddi beklentim yok" dedi.

FUTBOLUN GÜZELLİĞİ

Ürdün'de bir futbol maçı sırasında başörtüsü açılan kadın futbolcunun yanına rakip sporcular gelerek başörtüsünü düzeltmesi için etrafında çember oluşturdu. Olay, geçtiğimiz günlerde WAFF Kadınlar Kulüp Şampiyonası turnuvası sırasında oynanan Shabab al Ordon ve Arap Ortodoks Kulübü maçında meydana geldi. Ürdün, Filistin, Bahreyn, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katıldığı turnuvada Ürdün'de oynanan mücadelede bir kadın sporcunun pozisyon sırasında başörtüsü açıldı. Pozisyon sırasında hafif bir sakatlık da yaşayan kadının etrafında hemen rakip sporcular çember oldu. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla saçı gözüken sporcuyu korumaya alan rakip sporculardan övgüyle bahsedildi.

K.KARABÜK

Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlük görevine geçmişte Trabzonspor alt yapılarında görev yapan 42 yaşındaki teknik direktör Ali Kemal Yılmaz getirildi.

VANSPOR

Sezona çok iyi başlamasına rağmen son 5 haftada sadece 2 puan toplayabilen Vanspor'da radikal kararlar alındı. Kırmızı-siyahlı kulüpte teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yolların ayrıldığı bildirildi.

KIRŞEHİR BELEDİYE

Bu hafta evinde konuk ettiği Kahramanmaraş'ı 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Kırşehir'de bayram var. Teknik direktör Taner Öcal, Velimeşe'de seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.



FETHİYESPOR TAM GAZ

3. Lig'de 11. hafta geride kalırken yine keyifli maçlar izledik. 1. Grup'ta Çankaya, hocasız çıktığı mücadelede Artvin Hopaspor'a gol yağdırdı. 2. Grup'ta ise Kocaelispor, Alemdağ'a tam 6 gol attı ve liderlik koltuğuna çıktı. Fethiyespor ise tam gaz yoluna devam ediyor. Tepecik'i deplasmanda yenip lider oldular. Esenler Erok, son sıradaki Fatsa'ya yenilerek sürpriz yaptı. Nazilli Belediye ise üst üste üçüncü galibiyetini alıp yerini korudu.



FATSA BLD.

2. Grup'ta Fatsa Belediyespor, lider Esenler Erok'u 2-0 yenip zirveden indirdi. Karadeniz ekibi bu galibiyetle umutlanırken hocası Niyazi Hüseyinoğlu, "İlaç gibi bir galibiyet. Şimdiki hedefimiz grubun yeni lideri Kocaelispor'u sahasında yenmek" dedi.



NAZİLLİ BLD.

Osmaniye'yi 4 golle geçip 3. Grup'ta liderliğini sürdüren Nazilli Belediyespor'da Başkan Nurettin Özkat, "Oynadığımız futbol keyif vericiydi. Başarının sırrı; takım olmak. Futbolcularımıza ve hocamıza inancımız tam. Şampiyonluk yakın" diye konuştu.



DERİNCESPOR

Teknik direktör Bülent Baturman ile yükselişe geçen Derincespor, grubun iddialı ekibi Turgutlu'yu 2-0 yenip gövde gösterisi yaptı. Kocaeli ekibinin tecrübeli hocası Baturman, "Üç maçta 6 puan almak önemliydi. Devamı gelecek" dedi.





HATAYSPOR

Sahasında Altay'ı mağlup eden Hatayspor yeniden zirveye yerleşti. Mirkan ve Alican mükemmel bir futbol sergiledi.



OSMANLISPOR

Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Başkent temsilcisinde işler yolunda gitmiyor. Küme düşme hattına iyice yaklaştılar.



ADANA DEMİR

Güney ekibinin ele avuca sığmayan ismi Volkan Şen 573 gün sonra gol attı. Tecrübeli yıldız, golünü taraftarıyla paylaştı.



ADANASPOR

Teknik direktör Engin İpekoğlu: 3 puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyorduk. Bir an önce maç kazanmamız gerek.



BOLUSPOR

Teknik direktör Osman Özköylü: Adana iklim açısından alışık olmadığımız bir yerdi. 1 puan bizim için iyi sonuç oldu.



İSTANBUL

Teknik sorumlu Tamer Avcı: Golü yedikten sonra toparlandık, beraberliği yakaladık. Galip de gelebilirdik. 1 puan kazançtır.



AKHİSAR

Teknik direktör Mehmet Altıparmak: Galibiyete yakın taraf bizdik. Bu maçı kazansak önümüz ciddi biçimde açılacaktı.



ALTAY

Teknik direktör Sait Karafırtınalar: Yediğimiz 2. gol yüzde 100 ofsayt deniyor. Bir de penaltımız verilmedi. Hakem kötüydü.