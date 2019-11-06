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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler TFF 3. Lig Haberleri 10 numara Manisa FK

10 numara

10 numara Manisa FK

Beyaz Grup’ta 31 puanla lider konumunda bulunan , zafer yolunda emin adımlarla ilerliyor. Siyah-beyazlılar şimdiden şarkıları söylemeye başladı.

Türkiye liglerinin 'en gülcü' takımı Manisa Futbol Kulübü, yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeniden yapılanmaya giren siyah-beyazlılar, bu hafta da evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4 golle geçti. Çıktığı 11 maçta 10 galibiyet alıp, yenilmeyen ve '10 numara' bir performans sergileyen Manisa, 31 puanla en yakın rakibi Samsunspor'a 6 puan fark attı.

BAŞKAN AKTAN İDDİALI

11 haftada rakip filelere gönderdiği 36 golle kırılması zor bir rekora imza atan Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, futbolculara şöyle hitap etti: "Hepinizle gurur duyuyoruz. Bir engeli daha aştık. Biz de bu inanç, bu birlik ve beraberlik varken kimse bizi durduramaz."

  1. 6.11.2019
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